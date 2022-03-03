وحذر والاس من أن الأمور ستدهور أكثر في حرب أوكرانيا التي دخلت أسبوعها الثاني.

وسلط وزير الدفاع البريطاني الضوء على العقيدة العسكرية لموسكو، مشيرا إلى أن قواتها ستذهب للأرجح نحو محاصرة المدن الرئيسية وقصفها بصورة عشوائية، قبل السيطرة على ما تبقى منها.

وقال: "القوات الروسية ستضرب المدن بلا رحمة. لقد شاهدنا هذا التكتيك في الشيشيان سابقا".

لكن المشكلة مع أوكرانيا أن مساحة أكبر بكثير من دول مثل فرنسا وألمانيا معا، مع سكان يصلون إلى 44 مليونا.

ومع ذلك، قال والاس إن الفوضى الآن تطغى على الاجتياح الروسي، على الرغم من العدد الهائل للقوات المدفوع بها إلى أوكرانيا، ونسبة منها تفتقر للخبرة في مواجهة مقاومة أكثر من المتوقع من جانب الأوكرانيين.

وأضاف أن بوتن سيواجه سنوات من الصراع مع الأوكرانيين حتى لو تمكن من احتلال الأراضي الأوكرانية.

وقال إن القوات الروسية ستواجه نوعا من التمرد على غرار ما حدث مع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان والغرب في العراق بعد عام 2003.

وتابع: "اجتياح بلد ما بقوة هائلة أمر، وإخضاع 44 مليون شخص لا يريدونك أمر مختلف تماما".