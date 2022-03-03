وقال في مقطع فيديو: "سنعيد بناء كل مبنى، كل شارع، كل مدينة، ونقول لروسيا: تعلموا كلمة إصلاحات".

وأضاف "ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه ضد دولتنا، وضد كل أوكراني".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم تقييما متفائلا للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة، مخاطبا الأمة في تسجيل مصور نشر صباح الخميس.

وقال زيلينسكي: "نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة".

وقال: "إذا ذهبوا (القوات الروسية) إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم".

وأضاف أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين "يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه".