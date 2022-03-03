وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الرومانية الجنرال كونستانتين سبانو، في تصريح متلفز: "لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم السبعة مصرعهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة الميغ-21 جارية".

وتحطّمت المروحية وهي من طراز "آي إيه آر-330-بوما" في منطقة غورا دوبروغي، الواقعة على بُعد 11 كيلومتراً من المطار.

وكانت المروحية تبحث عن الطائرة المقاتلة بعد فترة قصيرة من فقدان الأخيرة اتصالها اللاسلكي ببرج المراقبة واختفائها من الرادار.

وأوضح سبانو أنّ قائد المقاتلة أبلغ عن أحوال جوية سيئة، وتلقى أوامر بالعودة إلى القاعدة.

وأضاف في تصريح لتلفزيون ديجي-24: "من السابق لأوانه مناقشة الأسباب المحتملة. بالتأكيد كانت هناك ظروف جوية غير مواتية لكن لا يمكننا التعليق الآن".

وتابع: "تم تشكيل لجنتي تحقيق، وينصبّ تركيزنا على عملية البحث والإنقاذ".