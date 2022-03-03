وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون): "في مسعى لإظهار أنه لا نية لدينا للانخراط في أي أفعال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها، أصدر وزير الدفاع توجيها بتأجيل تجربة إطلاق الصاروخ مينيتمان 3 الباليستي العابر للقارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع".

وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار "لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة".