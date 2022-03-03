وأوضح أن الحطام المتساقط أصاب أنبوب تدفئة مما تسبب في الانفجار، لكنه أحدث أضرارا وخسائر تقل كثيرا عما لو كان الصاروخ أصاب هدفه في وسط كييف، من دون أن يوضح ما إذا كان أي شخص أصيب أو قتل في الانفجار.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بوقوع انفجار قوي في وسط كييف، بالقرب من وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأسوشيتدبرس، الأربعاء ليلا، إن الانفجار كان نتيجة هجوم صاروخي.

وأوضح المسؤولون أنه لم يتضح على الفور مدى الضرر الذي تسبب فيه الانفجار، وما إذا كانت أي إصابات قد وقعت، أو موقع سقوط الصاروخ بدقة.

محطة السكك الحديدية الجنوبية، حيث وقع الانفجار، هي واحدة من محطتين تشكلان مجمع السكك الحديدية الرئيسي للركاب، وقد استخدمها الآلاف للفرار من الحرب خلال الأسبوع الماضي.

وفي تطور آخر، قال رئيس بلدية مدينة خيرسون الأوكرانية، إيجور كوليخاييف، الأربعاء إن القوات الروسية أصبحت في شوارع المدينة، وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

كانت الحكومة الأوكرانية قد هونت في وقت سابق من شأن تقارير عن سقوط خيرسون في أيدي الروس، فيما سيجعلها أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الحرب الأسبوع الماضي.

وحث كوليخاييف الجنود الروس على عدم إطلاق النار على المدنيين، ودعا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارا، ومثنى أو فرادى فقط.