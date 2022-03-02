وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن حول "حال الاتحاد"، الذي سيلقيه قرابة التاسعة ليلاً (02:00 ت غ الأربعاء)، إنّ "حرب بوتن كانت متعمّدة وغير مبرّرة. لقد رفض الجهود الدبلوماسية. لقد اعتقد أنّ حلف شمال الأطلسي لن يردّ. لقد اعتقد أنّه قادر على زرع الشقاق بيننا هنا في عقر دارنا. بوتن كان مخطئاً. نحن كنّا مستعدّين".

وسيضيف بايدن بحسب المقتطفات التي نشرها البيت الأبيض: "خلال تاريخنا تعلّمنا هذا الدرس: إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنّهم يتسبّبون بمزيد من الفوضى".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقها إلى فرضها على موسكو كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على حرب روسيا على جارتها أوكرانيا.

وقالت الوسائل الإعلامية وبينها "سي بي إس" وسي إن إن" و"وول ستريت جورنال" إنّ الرئيس جو بايدن سيعلن رسمياً عن هذا الإجراء في خطابه حول حالة الاتحاد.

من جهة ثانية، سيتطرّق بايدن في خطابه الى معدلات التضخّم المرتفعة جداً حالياً في الولايات المتحدة، وسيقول: "لدينا الخيار. تتمثّل إحدى طرق محاربة التضخّم في خفض الأجور وجعل الأميركيين أكثر فقراً. لديّ خطة أفضل: بدلاً من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، فلنُنتِج في الولايات المتحدة".