وأكد ولي عهد أبوظبي للرئيس الروسي على الحل السلمي لأزمة أوكرانيا، وضمان مصالح كافة الأطراف وأمنها القومي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستواصل اتصالها مع مختلف الأطراف، بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.

وإلى جانب الأزمة في أوكرانيا، بحث ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الروسي ملف الطاقة، وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.