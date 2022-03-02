ويظهر في الفيديو جنود وآليات عسكرية من الشيشان، تستعد لدخول أوكرانيا.

ولم يكشف المقطع عن أي تفاصيل تتعلق بالمنطقة التي صور فيها الفيديو.

وأعلن رمضان قديروف زعيم الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الثلاثاء، أن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة، وفقما نقلت "رويترز".

وكان قديروف قد دعا المواطنين الأوكرانيين للتخلص من قياداتهم، مؤكدا اتخاذ فلاديمير بوتن القرار الصائب، الذي سيحول دون وقوع أي هجمات على روسيا مصدرها أوكرانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات التي قالوا إنها لعملية تعبئة مقاتلين من الشيشان، جاءت تلبية لدعوة قديروف بالقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.