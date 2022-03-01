وقال جونسون للصحافيين الثلاثاء: "لم يحسن فلاديمير بوتن تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم".

كم أكد جونسون أن "روسيا استخفت برغبة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده".

وأضاف: "سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، كما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا مشيرا أنه "أمر غير متاح في الوقت الراهن".