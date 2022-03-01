وتعد خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية بعد العاصمة كييف، وكانت في قلب الغزو الروسي نظرا لموقعها في الجزء الشرقي من البلاد قرب الحدود مع روسيا.

وفي الفيديو يبدو الجنود الروس مقيدي الأيدي، يقتادهم عسكريون أوكرانيون إلى موقع للأسر على ما يبدو.

وهي ليست المرة الأولى التي يعرض فيها الجيش الأوكراني جنودا أسرى من القوات الروسية، كما أن كييف أعلنت أن روسيا خسرت آلاف الجنود بين قتيل ومصاب.

وقصفت القوات الروسية الثلاثاء خاركيف، في هجوم طال مقر الإدارة المحلية، وفقما أعلن محافظ المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف في فيديو على "تلغرام": "تعرضت الساحة المركزية في مدينتنا ومقر إدارة خاركيف لهجوم إجرامي".

وأضاف: "يواصل المحتلون الروس استخدام الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين"، مشيرا إلى أن عدد الضحايا لم يعرف بعد.

ويسكن خاركيف نحو 1.4 مليون نسمة، معظمهم ناطقون بالروسية، وكانت هدفا للقوات الروسية منذ أطلق الرئيس فلاديمير بوتن العمليات العسكرية على أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أفاد مسؤول في منطقة سومي الواقعة شمال خاركيف، أن حوالي 70 جنديا أوكرانيا قتلوا في القصف الروسي على منشأة عسكرية في المكان.

وذكر المسؤول دميترو جيفيتسكي على "تلغرام": "يتم إعداد قبور لنحو 70 جنديا أوكرانيا قتلوا، وذلك بعد ضربات روسية استهدفت بلدة أوختيركا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ونشر جيفيتسكي صورا لأبنية متفحمة وجدران منهارة، بينما عمل عناصر الإنقاذ على البحث وسط الركام، لكن الجيش الأوكراني لم يؤكد الوفيات.

وتفيد أوكرانيا بأن أكثر من 350 مدنيا قتلوا منذ شنت موسكو هجومها الأسبوع الماضي، فيما تنفي روسيا استهداف مناطق مدنية رغم سقوط صواريخ في أحياء سكنية.