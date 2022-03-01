وقال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر يوم الاثنين "ستارلنك هنا... شكرا إيلون ماسك"، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الإنترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.

ورد ماسك مالك شركة سبيس إكس مغردا "على الرحب والسعة".

وتبدو وحدات استقبال الإنترنت الفضائي كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي وتوفر خدمة إنترنت سريعة نسبيا عن طريق التوصيل مع عدد كبير من الأقمار الصناعية.

لكن جون سكوت ريلتون، أحد كبار الباحثين في مختبر (سيتزن لاب) لمراقبة الإنترنت، حذر عبر تويتر من استهداف روسيا لوحدات ستارلنك.

وقال في تغريدة "من الجيد التبرع ... بوحدات ستارلنك لكن تذكروا إذا سيطر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن على السماء فوق أوكرانيا فسوف تصبح الوحدات هدفا سهلا لضربات جوية.

وأضاف: "تملك روسيا خبرة كبيرة في استهداف الناس من خلال اختراق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية."