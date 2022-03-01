وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضيةـ أي منذ بدء غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير .

واتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب وقال إنه يجب إحالتها إلى محكمة دولية.

وقال إن روسيا واصلت قصف المدن الأوكرانية خلال الجولة الأولى من المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين في روسيا البيضاء اليوم.

وقال "أعتقد أن روسيا تحاول ممارسة الضغط بهذه الطريقة... لا تضيعوا الوقت. نحن لا نقبل بمثل هذه المخططات. يمكن أن تحدث مفاوضات عادلة عندما لا يضرب أحد الطرفين الآخر بالمدفعية الصاروخية وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات".

وجاء رد البيت الأبيض فاترا على اقتراح الرئيس الأوكراني فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا، إذ قال إن مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أميركية لمحاربة روسيا التي بدأت قواتها غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت "فرض منطقة حظر طيران يتطلب تطبيقا"، مضيفة أنه سيستلزم "نشر الجيش الأميركي لتطبيقه، وهو ما سيكون... صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط أحيانا لأن نكون جزءا منه".

وعندما سئلت بشكل منفصل عن فرض منطقة حظر الطيران للرحلات الروسية فوق الولايات المتحدة، قالت ساكي إنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة، لكنها أشارت إلى أن الكثير من شركات الطيران الأميركية تسير رحلات فوق روسيا للوصول إلى آسيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو على الأرجح سبب آخر للممانعة الأميركية.

وقالت "لا يوجد خيار غير مطروح على الطاولة... نأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل".

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر الطيران ومن الذي سيفرضها.

من جهتها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إن روسيا استخدمت قنبلة فراغية الاثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونغرس الأميركي "استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف... الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير".

وفي لاهاي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه سيطلب موافقة المحكمة على فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

وذكر خان أن التحقيق سينظر في انتهاكات مزعومة تعود إلى عام 2014، عندما اعترفت أوكرانيا بالولاية القضائية للمحكمة.

وسيكون على المدعي العام أولا الحصول على تفويض من غرفة تابعة للمحكمة لفتح تحقيق.