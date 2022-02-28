وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحافي إن الجنود الأوكرانيين "يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية".

وستقدم أوتاوا معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي (17,6 مليون يورو)، وفق جولي التي أكدت تلقي طلب "مباشر" من نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا.

وأضافت الوزيرة الكندية، بعد ساعات قليلة من إغلاق حكومتها لمجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، "أريد أن أكون واضحة للغاية: نحن عازمون على فعل المزيد".

من جهتها، أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى أنه سيتم إرسال هذه المعدات "بسرعة" إلى الجيش الأوكراني عبر بولندا.

وأضافت ردا على سؤال حول احتمال نشر عسكريين كنديين إلى جانب القوات الأوكرانية التي تحاول صد غزو الجيش الروسي، أنه "من غير المطروح على الطاولة في الوقت الحالي إنشاء مهمة قتالية، وهذا كذلك موقف حلفائنا ومن بينهم الولايات المتحدة".

وسبق أن أعلنت كندا في 14 فبراير عن إرسال شحنة أولى من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، إضافة إلى منحها قرضا بقيمة 500 مليون دولار كندي (347 مليون يورو).

وكان قد أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في التكتّل قررت تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للجيش الأوكراني لمساعدته في مقاومة الهجوم الروسي.

وصرّح جوزيب بوريل إثر اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سبقتها محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني، أن الأخير "قال إنه يحتاج إلى طائرات يمكن أن يقودها الأوكرانيون. تمتلك بعض الدول الأعضاء هذا النوع من الطائرات وسنوفرها لهم مع أسلحة أخرى لازمة للحرب".

وأضاف بوريل أنه "تم التوصل إلى اتفاق لتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة بقيمة 450 مليون (يورو)، إضافة إلى معدات حماية ووقود بخمسين مليونا. سيتم تغطية كل هذا من خلال +الآلية الأوروبية للسلام+ وصناديقنا المشتركة بين الحكومات. إنها المرة الأولى في التاريخ نقوم بهذه الخطوة".