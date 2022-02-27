وقالت وزارة النقل الألمانية إن ألمانيا ستغلق مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الروسية وكل الطائرات الخاصة ابتداء من الساعة 14:00 الأحد بتوقيت غرينتش"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن هذا الحظر سارٍ لثلاثة أشهر ولا يشمل الرحلات الإنسانية المحتملة.

من جهتها، أعلنت إيطاليا إغلاق مجالها الجوي أمام روسيا من دون أن تحدد موعدا لتنفيذ القرار.

وقال ناطق باسم الحكومة الإيطالية في بيان "إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام روسيا".

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام "كل الشركات الروسية".

وكتب على تويتر: "السماء مفتوحة في أوروبا لكنها مفتوحة لمن يربط الناس وليس لمن يرتكبون اعتداءات وحشية".

وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك ومولدافيا وبريطانيا التي أعلنت كلها إجراء مماثلا.

من جانبه، قال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دغباري إن فرنسا أعلنت أنها ستحذو حذو البلدان الأوروبية الأخرى في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب اجتياح أوكرانيا.

وقال دغباري على تويتر: "ستغلق فرنسا مجالها الجوي أمام جميع الطائرات والخطوط الجوية الروسية اعتبارا من مساء اليوم".

وكانت موسكو بادرت أولا إلى حظر تحليق الطائرات المرتبطة بهذه الدول الأوروبي فوق أراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت.

وقالت لوفتهانزا أكبر مجموعة أوروبية للطيران، إنها تتوقع إجراءات انتقامية من هذا النوع ضد طائراتها وعلقت السبت رحلات إلى روسيا وفوقها.