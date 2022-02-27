وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان، إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت، السبت، مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

وتعتزم ألمانيا أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وفق ما قال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة فرانس برس، السبت.