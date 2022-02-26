وانتشرت فيديوهات ما يبدو أنها طائرات في الجوّ تتصدى لها دفاعات جويّة، وجاء في التعليقات المرافقة "لحظة إسقاط طائرة عسكريّة روسيّة".

يأتي ظهور الفيديوهات في هذا السياق في ظلّ الهجوم الروسي الذي بدأ فجر الخميس على أوكرانيا برّا وجوّا.

تحطّم مقاتلة روسيّة

ويتزامن ظهور هذه الفيديوهات مع إعلان هيئة أركان الجيش الأوكراني الخميس إسقاط خمس طائرات ومروحيّة روسيّة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسيّة الخميس تحطّم إحدى مقاتلاتها من طراز "سو-25" قائلة إن ذلك سببه "خطأ من الطيار"، وإنه قفز من الطائرة وهو "آمن وفي وحدته العسكرية".

مشاهد من لعبة فيديو

إلا أن الفيديوهات المتداولة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالطائرات الروسيّة، حسب ما أشارت خدمة خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس".

فقد أرشد التفتيش عن هذا الفيديو أنه مقتطف من فيديو أطول نشرته قناة في موقع يوتيوب تُعنى بشكل أساسي بنشر مقاطع من ألعاب فيديو.

وعند الدقيقة 2:19 من هذا الفيديو الأطول يمكن مشاهدة التطابق بينه وبين الفيديو المتداول.

وأرفق الفيديو الأطول بتعليق يوضح أنه مقتطع من لعبة ARMA 3، وهو منشور على القناة بتاريخ 29 يناير 2022 أي قبل نحو شهر على بدء الهجوم الروسي.

وفي فيديو ثان متداول، يُصوّر دبابة تطلق وابلا من الرصاص باتجاه ما يبدو أنها طائرة، هو في الحقيقة مقتطف من فيديو نشرته أيضا قناة في موقع يوتيوب تُعنى بنشر مقاطع من ألعاب فيديو.

وعند الثانية 1:16 من الفيديو يمكن مشاهدة دبابة عسكريّة تطلق الرصاص باتجاه طائرة تحلّق في الجوّ. وجاء في التعليق المرافق أن مشاهد الفيديو المنشور في السادس من نوفمبر 2021 هي من لعبة ARMA 3.

وفي فيديو ثالث، قيل إنه لإسقاط أول طائرة روسيّة في أوكرانيا، هو في الحقيقة مقتطع من فيديو للعبة نفسها، منشور في السادس من يناير الماضي.