وقالت الهيئة الروسية المنظمة للطيران: "بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية" تغلق روسيا مجالها الجوي أمام "شركات الطيران الآتية من هذه البلدان أو المسجلة هناك"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن الحظر سيبدأ "من الساعة 15,00 بتوقيت موسكو (12,00 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير 2022".

ومع ذلك، فإن الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة أو من وزارة الخارجية الروسية.

وأعلنت بولندا وتشيكيا وبلغاريا الجمعة إغلاق مجالاتها الجوية أمام شركات الطيران الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

وكذلك، أعلنت شركة الطيران الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ بعد ظهر الجمعة.