وفي شمال أوكرانيا، تتركز المعارك قرب العاصمة كييف وفي بعض الأحيان في شرقها.

وذكرت وكالة "فرانس برس" بأن المواجهات تدور بين قوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة.

وسمعت دوي انفجارات وإطلاق نار في أحياء بالعاصمة الأوكرانية.

كما أعلنت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك أنها دمرت رتلا روسيا من خمس آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.

وذكرت أنها تمكنت من صد هجوم روسي هناك.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول مهاجمة محطة كهرباء في حي ترويشينا في شمال شرق كييف.

وأفاد الجيش الأوكراني عن معارك عنيفة على مسافة 30 كيلومترا إلى جنوب غرب كييف حيث قال إن الروس "يحاولون إنزال مظليين".

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الجمعة السبت من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

لكن ذلك لم يتحقق حتى صباح السبت.

وأمطرت البحرية الروسية مناطق بولتافا وسومي شمال شرقي أوكرانيا بصواريخ "كاليبر"، العابر للقارات.

وفي جنوب أوكرانيا، أطلقت القوات البحرية الروسية ماريبول المطلة على بحر أوزوف المتفرع من بحر أسود بدفعة أخرى من صواريخ "كاليبر".

وأطلقت هذه الصواريخ من قطع بحرية روسية في البحر الأسود.

وفي الإطار، ذكر مستشار بمكتب الرئيس إن قتالا يدور بالقرب من خيرسون وميكولايف وأوديسا بجنوب أوكرانيا.

وأضاف ميخايلو بودولياك "أن قتالا عنيفا يدور بالقرب من ماريوبول .. ولكن ليس هناك أي احتمال لاستسلام ماريوبول أو سقوطها".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مدينة ميلتوبول الأوكرانية القريب من بحر آزوف.

وفي غرب أوكرانيا، تحدثت تقارير محلية عن قصف روسي طال مناطق لوتسك ولفيف في غرب أوكرانيا.