وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان: "نحن متحدون مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمنا اقتصاديا ودبلوماسيا باهظا مقابل غزوها لأوكرانيا".

وأضافت: "إذا لزم الأمر فنحن على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لسلوكها المروع على الساحة العالمية".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة إن وزارة الخزانة ستفرض أيضا "عقوبات بالحظر التام" على صندوق الاستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة.