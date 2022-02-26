وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

وأضاف: "اهتمام خاص بكييف... لا يمكننا أن نخسر العاصمة".

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّه تحدث خلال النهار مع العديد من كبار القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال: "اتّفقنا على مزيد من المساعدات، ومزيد من الدعم، على دعم كبير لبلادنا". وشدّد زيلينسكي على أنّ "هدفنا الرئيسي هو إنهاء هذه المذبحة".

وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان متحدث باسم الرئيس الأوكراني، الجمعة، أن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.

وأضاف المتحدث سيرجي نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت ومازالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".