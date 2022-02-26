وأضافت أنها تحدد أفضل طريقة لتقديم هذا الدعم، مؤكدة أنها تبحث في كل الطرق لمساعدة القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في إفادة صحفية: "سأكون واضحا للغاية هنا: سنقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا. ما زال يجري العمل لتحديد كيفية القيام بذلك".

وقال البنتاغون: "تستخدم القوات الأوكرانية الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في حربها مع القوات الروسية ويمكن رؤية هذا بشكل واضح".

وأضاف: "الروس ليس لديهم السيطرة الكاملة على الأجواء الأوكرانية.. ومستمرون في تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا".