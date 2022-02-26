وصرح مارتن غريفيث، في إفادة صحفية، بأن مبلغ المناشدة لا يزال قيد التحديد، لكنه "سيكون أعلى من مليار دولار".

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها خصصت 20 مليون دولار لزيادة عملياتها الإنسانية في أوكرانيا.

وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة بإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا "بأمان وبلا عوائق".

وقال غريفيث إنّه يجب أن يتمتع طواقم الإغاثة الإنسانية بـ"حماية" عندما يوصلون المساعدات إلى الشعب الأوكراني "في كل المناطق الأوكرانية المتضررة من النزاع".

وقبل هجوم روسيا هذا الأسبوع قدرت المنظمة الدولية أن حوالي 3 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة بعد سنوات من القتال بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والحكومة الأوكرانية في شرق البلاد.

وقال غريفيث: "سيكون مدى الحاجة في هذه الظروف الاستثنائية للغاية على أعلى درجة".

وتصدر الأمم المتحدة نداءات متعددة كل عام للمانحين الدوليين، خاصة الحكومات، لتمويل الجهود الإنسانية في مناطق الاضطرابات في جميع أنحاء العالم.

والشهر الماضي ناشدت جمع أكثر من 5 مليارات دولار لأفغانستان، وهو أكبر نداء مرتبط بدولة واحدة على الإطلاق.