وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها أضافت اسمي بوتن ولافروف إلى قائمة الكيانات والأفراد الذين فرضت عليه عقوبات لدورهم في "زعزعة استقرار أوكرانيا" و"تهديد وحدة أراضيها".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أبلغ حلفاءه الجمعة، خلال قمة أزمة لحلف شمال الأطلسي، أنه يعتزم معاقبة بوتن ولافروف "في شكل وشيك"، بعد سلسلة عقوبات تقررت هذا الأسبوع واستهدفت خصوصا مصارف روسية.

وبذلك، تم تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته على الأراضي البريطانية.