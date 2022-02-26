وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد حياة الملايين من البشر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتساهل في دعم السيادة الأوكرانية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، وقال "يجب على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن سحب القوات الروسية من أوكرانيا على الفور".

وأعلن برايس أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنّ على كييف القبول بعرض موسكو البدء بمفاوضات معها لأنّ إجراء مباحثات في ظلّ التهديد "ليس دبلوماسية حقيقية".

وأضاف المتحدث "نرى أنّ موسكو تقترح أن تتم الدبلوماسية في ظل تهديد الاسلحة، في وقت تستهدف موسكو بقنابلها وقذائفها ومدفعيتها المدنيين.. هذه ليست دبلوماسية حقيقية"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف برايس أن روسيا "لن تنجح بإعادة عقارب الساعة للوراء".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن "روسيا تنشر أخبارا مزيفة لتقويض عزيمة الأوكرانيين",

واعتبر برايس أن ما يحدث في أوكرانيا يشكل "لحظة خطيرة على أوروبا وكل محبي الحرية في العالم".

وشدد برايس على أن أوكرانيا تعد شريكا مهما للولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الغزو الروسي لأوكرانيا يجب ألا يمنح الضوء الأخضر لإيران لصنع سلاح نووي".

يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على الرئيس الروسي.