وأوضح يانس ستولتنبرغ أن "روسيا تتحدى الأمن الأوروبي، وأنه على الناتو إعادة نشر القوات"، مؤكدا أن الحلف "عزز قدراته الدفاعية خلال الأشهر الماضية"، وتم نشر آلاف الجنود في الجزء الشرقي من أوروبا.

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، أكد أن الحلف "على اتصال مباشر مع الحكومة الأوكرانية"، وأنه "يتم تقديم الدعم العسكري للقوات هناك، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي".

وتابع: "القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة، وهي قادرة على مواجهة الهجوم الروسي".

وأكد ستولتنبرغ، على أن "روسيا قوضت الأمن في أوروبا، وانتهكت التزاماتها بحجة توسع حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن هناك "معاناة ودمار كبير في أوكرانيا".

وطالب الناتو روسيا بـ"وقف حربها العبثية وسحب قواتها من أوكرانيا والعودة للحوار"، مؤكدا أن موسكو "ستدفع ثمنا باهظا خلال السنوات المقبلة"، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "ارتكب خطأ استراتيجيا".

وأضاف: "القوات الروسية ركزت جهودها على كييف لكنها فشلت في إنجاز هدفها".

كما وجه الأمين العام للناتو أصابع الاتهام إلى بيلاروسيا، معتبرا أنها "الميسر للهجوم الروسي على أوكرانيا".

وكان الناتو قد أعلن، الخميس، أنه "سيتخذ خطوات إضافية لتقوية تدابير الردع والدفاع"، وأنه سيعقد قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة، الجمعة.