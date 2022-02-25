ووصف بوتن، الرئيس والقادة الأوكرانيين بأنهم "زمرة مدمنين ونازيين جدد". وفقا لفرانس برس.

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي "تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم"، مؤكدا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف "كإرهابيين" وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية".

وأضاف: "حركة النازيين الجدد في أوكرانيا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية بالعاصمة كييف"، داعيا الجيش الأوكراني بعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

وخاطب القوات المسلحة الأوكرانية في كلمة نقلها التلفزيون الروسي قائلا "سيطروا على زمام الأمور، سيكون من الأسهل علينا التوصل إلى اتفاق".

وأشاد الرئيس الروسي في كلمته بشجاعة قواته التي تواصل هجومها في أنحاء أوكرانيا وتحكم الخناق على كييف

وقال إن الجنود الروس في أوكرانيا يتصرفون "بشجاعة واحترافية وبشكل بطولي".