وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه "تمت استعادة السيطرة على المطار الواقع في غوستوميل"، الذي تعرض لهجوم روسي الخميس.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار "أنتونوف".

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوغني أن "المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل" غربي كييف.

وتعرّض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية وصلت على متن مروحيات عدة وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.

وشنت روسيا هجوما برا وجوا وبحرا، الخميس، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وفرّ ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية الأوكرانية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، بتجدد القصف الروسي لمدرج مطار كييف الدولي.

وسُمع دوي انفجارين قويين فجر الجمعة في وسط كييف، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأشارت القوات البرية في الجيش الأوكراني على حسابها في موقع "فيسبوك"، إلى أن هناك "إطلاقا للصواريخ" التي تستهدف كييف، مؤكدة أنها دمرت اثنين من هذه الصواريخ أثناء تحليقها.