جاء ذلك ردا على سؤال عن الأهداف النهائية للزعيم الروسي في أعقاب الغزو للأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات شديدة لنظيره الروسي قائلا إنه "ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا"، وأنه "سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا".

وفي كلمة له تابع بايدن: "بوتن يريد تغيير مستقبل العالم. بوتن سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية"، مشددا على أن بلاده "لا نية لديها للتحدث معه".

في غضون ذلك، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الولايات المتحدة سترسل سبعة آلاف جندي إلى ألمانيا للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي، والذين هم جزء من وحدة أكبر كانت قد وضعت بالفعل في حالة تأهب في وقت سابق من العام.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.

من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا، مضيفا "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا".