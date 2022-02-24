ورصد تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية، وفق "فرانس برس".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية، إن دبابات روسية وصلت لضاحية بروفاري قرب كييف.

وأفادت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا، بتحطم طائرة عسكرية قرب كييف على متنها 14 شخصا.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ، أن طائرة عسكرية أوكرانية أُسقطت الخميس مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت السلطات في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، بأن 18 قتيلا سقطوا في هجوم صاروخي.

كما قالت السلطات في بلدة بروفاري إن ما لا يقل عن 6 قتلوا في البلدة الواقعة بالقرب من العاصمة.

وقال الكرملين الخميس إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على "نتائجها" و"جدواها" مقدّرا أن الروس سيدعمون هجوما مماثلا.

وشدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، على أن موسكو تهدف إلى فرض "وضع محايد" في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على "النازيين" الذين قال إنهم موجودون في البلاد.

ومن جانبه، شبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغزو الروسي لأوكرانيا بأفعال "ألمانيا النازية" خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال عبر "فيسبوك": "هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية"، داعيا الروس إلى "الخروج" إلى الشوارع "للاحتجاج على هذه الحرب".