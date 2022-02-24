ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي أن اثنتين من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف.

وقال جهاز الأمن الروسي إن القصف تسبب في سقوط ضحايا، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن عدد الإصابات أو خطورتها.

ولم يصدر تعقيب على الفور من الجانب الأوكراني.

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن الصواريخ انطلقت من مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف.

وأضافت أن إحدى السفن كانت ناقلة نفط أصيبت بأضرار نتيجة القصف، حيث اشتعلت فيها النيران، بينما أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح خطيرة.

وشهدت مدينة ماريوبول منذ بداية انطلاق العملية العسكرية الروسية قصفا شديدا، فيما قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 6 طائرات في جنوب شرق أوكرانيا حيث تقع المدينة.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق تعليق حركة السفن التجاري في بحر آزوفـ في أعقاب إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتشحن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، حبوبها بشكل أساسي من موانئ البحر الأسود، أما بحر آزوف فهو لموانئ المياه الضحلة ذات السعة الأصغر.

وقال مصدر بصناعة الحبوب لوكالة "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه "كل السفن متوقفة (في بحر آزوف)."