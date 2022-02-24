وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المتمردين تقدموا 3 كيلومترات في منطقة دونيتسك، وكيلومترا ونصف الكيلومتر في منطقة لوغانسك.

وأضاف أن روسيا تملك "أسلحة عالية الدقة"، قائلا إن بلاده "تستهدف أهدافا عسكرية، وأن المدنيين ليس لديهم ما يخشونه"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال كوناشينكوف إن "القوات المتمردة المدعومة من روسيا، تقاتل الآن وتلحق أضرارا بالعدو".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن العملية العسكرية الروسية أكبر بكثير مما أعلنت موسكو، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انهيار قوات الدفاع الأوكرانية بسبب الضربات الصاروخية.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب كوليبا: "لا. هذا ليس غزوا روسيا فقط في شرق أوكرانيا، إنما هجوم واسع النطاق من اتجاهات متعددة".

ويظهر مسار الأحداث، أن نطاق العملية العسكرية الروسية يتجاوز المناطق التي أعلنت موسكو استهدافها، إذ أمطرت روسيا بالصواريخ مناطق واسعة داخل أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

وتحدثت أوكرانيا عن إنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب، وهي مناطق بعيدة عن دونباس، الذي يتكون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وفق "رويترز".

وذكر حرس الحدود الأوكراني في بيان أن بلده تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا.