وحذرت التقارير من "مساعي روسيا لنشر الذعر بين السكان في أوكرانيا"، ضمن حرب نفسية تمارسها ضد الأوكرانيين على هامش العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد الآن.

شائعات

وتحدثت صحيفة "اليوم" الأوكرانية، عن "حرب على صعيد آخر" تشنها روسيا، موجهة "رسالة إلى الشعب الأوكراني"، جاء فيها: "أعزاؤنا القراء، أيها الشعب الأوكراني، شن نظام بوتن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، وتتعرض البنية التحتية العسكرية والاستراتيجية في المدن والقرى الأوكرانية لقصف صاروخي، لكن الهدف الرئيسي للمعتدي ليس فقط الضربات العسكرية، مهمتهم هي نشر المعلومات الخاطئة ونشر الذعر بين السكان الأوكرانيين".

وأضافت: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية ووكالات إنفاذ القانون بقوة وقسوة. العدو يتكبد خسائر فادحة. يقوم الجيش الأوكراني بحمايتنا، لذا فإن مهمتنا هي عدم استهلاك المعلومات من المعتدي وعدم الذعر. حافظوا على الهدوء. نحن صحفيو (ذي داي) نواصل عملنا في إبلاغ الجمهور بالأحداث في أوكرانيا وتحليل الوضع الحالي، ثق بنا وبالمصادر الرسمية للمعلومات. ثق بنفسك وبأوكرانيا، سوف ننتصر".

كما نقلت قناة "24" الإخبارية الأوكرانية، تصريحات عن المتحدث السابق للوفد الأوكراني إلى مجموعة الاتصال الثلاثية أوليكسي أريستوفيتش، حذر فيها من أن تتلاعب وسائل الإعلام الروسية بالأوكرانيين، عبر تقارير مفبركة.

وأفاد بأنه "ستكون هناك تقارير من هذا القبيل كل ثانية: المياه تسممت في كييف، وانفجرت مواد كيميائية، وهرب الرئيس، واستسلم الجيش وما إلى ذلك. كل ما تنشره وسائل الإعلام الروسية دعاية عسكرية وحرب نفسية".

هجمات سيبرانية

ونقلت تقارير محلية تفاصيل عن تعرض البلاد إلى موجة جديدة من "الهجمات الإلكترونية" خلال الساعات الأخيرة، تزامنا مع بدء الغزو الروسي، وذلك بعد الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مصارف أوكرانية ومؤسسات حكومية الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "آخر النهار" الأوكراني، معلومات جديدة عن تعرض مواقع حكومية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى هجمات إلكترونية استهدفت "جميع مصادر المعلومات الأساسية في أوكرانيا"، لافتا إلى أن تلك الهجمات "لا تزال متواصلة ويتم التعامل معها".

ونقل الموقع عن وزارة التحول الرقمي، تأكيدات عن أن الهجمات "مستمرة"، مضيفا: "تم إغلاق بعض موارد الويب لحمايتها من الهجمات (..) فيما تعمل خدمة الاتصالات الخاصة للدولة حاليا جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى في نظام الأمن السيبراني الوطني، على مدار الساعة، لضمان توافر مصادر".

كما نقل موقع " المراسل" عن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدروف، قوله: "لقد كنا ندافع عن الفضاء الإلكتروني طوال الليل. وقد وقعت هجمات على جميع مصادر المعلومات الأساسية وتحدث بلا توقف. حتى الآن كل شيء مستقر. جميع فرقنا جاهزة وموجودة".

التحركات العسكرية

وفي سياق متصل، نقل الموقع نفسه تصريحات خاصة من ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، ناشد فيها السكان المحليين ووسائل الإعلام الأوكرانية "عدم بث معلومات عن تحركات الوحدات العسكرية في أوكرانيا".

وأكد المستشار أن "الجيش الأوكراني وجميع قوات الدولة وجميع أفراد الشعب الأوكراني، سيدافعون عن الحرية والاستقلال".

كما شدد على أنه "من المهم للغاية الآن تنحية جميع الخلافات جانبا، وعلى الصحفيين الحذر بشكل كبير في نشر المعلومات".

وعلى صعيد آخر، حذرت خدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات من الانقطاعات المحتملة في الاتصالات، بسبب الازدحام في شبكات مشغلي الهاتف المحمول.

وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة: "نطلب منكم إجراء مكالمات هاتفية وتبادل الرسائل في حدود الضرورة"، مع التأكيد على أنه "لا توجد عمليات إغلاق مخططة للاتصالات المتنقلة والإنترنت".