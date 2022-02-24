وفي السطور التالية، نرصد تطور الأحداث المتسارعة في "الخميس الساخن":

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يأمر بشن "عملية عسكرية خاصة “تستهدف أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، للقضاء على ما وصفه بأنه تهديد خطير.

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتمد مرسوما لفرض الأحكام العرفية والبرلمان يقره.

- بوتن يقول إن هدفه هو نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفكران لنازي.

- حرس الحدود الأوكراني يقول إن قوات روسية هاجمت أوكرانيا من روسيا البيضاء ومن روسيا بدعم من روسيا البيضاء نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وإن هجوما بدأ أيضا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها.

- وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء تنقل عن متحدث باسم انفصاليين مدعومين من روسيا في إقليم دونيتسك الأوكراني أنهم شنوا ضربات على نطاق واسع على القوات الأوكرانية على امتداد الخط الفاصلبين الجانبين.

- وزير الدفاع الأوكراني يقول إن "العدو بدأ قصفا مكثفا لوحدات أوكرانية في الشرق ومراكز التحكم العسكرية ومطارات".

- الرئيس الأميركي جو بايدن يندد بهجوم الجيش الروسي غير المبرر دون أي استفزاز في مكالمة مع الرئيس الأوكراني.

* من أقوال بوتين:

- "لقد قررت تنفيذ عملية عسكرية خاصة هدفها هو حماية الناس الذي تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية على مدار السنوات الثماني الماضية، ولهذا فسوف نعمل جاهدين من أجل نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفكر النازي".

- "وكذلك محاكمة من ارتكبوا جرائم دموية عديدة بحق المدنيين بمن فيهم مواطنون من الاتحاد الروسي".

* أحداث منتظرة

- الرئيس الأميركي بايدن سيلتقي بنظرائه في دول مجموعة السبع، الخميس، لتحديد الإجراءات القاسية التي ستتخذ ضد روسي ابعد قرار الرئيس الروسي شن ما وصفها بايدن بأنها "حرب مع سبق الإصرار" على أوكرانيا.

- قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات أخرى على روسيا في اجتماع طارئ اليوم وفقا لما ورد في بيان أصدره الاتحاد.

- سفراء حلف شمال الأطلسي يعقدون اجتماعا طارئا اليوم الخميس.