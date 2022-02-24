وتشكل ماريوبول أكبر مدينة أوكرانية على خط الجبهة، ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة.

وقالت وكالة "إنترفاكس"، إن قوات من أسطول البحر الأسود بدأت عملية إنزال في بحر آزوف وأوديسا.

وأكدت الوكالة شن روسيا هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا، بدأت فجر الخميس.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في كييف، صباح الخميس، بسماع دوي 4 انفجارات على الأقل في محيط العاصمة الأوكرانية، مع إعلان روسيا عن بدء عملية عسكرية.

وقال مراسلنا إن الانفجارات قد تكون ناتجة عن مضادات أرضية أو مدفعية في محيط العاصمة الأوكرانية.

وأشار إلى حالة من "التوتر الشديد" تعيشه كييف بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.