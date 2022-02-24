وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتن عملية عسكرية خاصة في دونباس الأوكرانية، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وخاطب بوتن الجيش الأوكراني بالقول: "آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا لذلك قد تساعدون "النازيين الجدد".

وقالت شبكة فوكس نيوز الأميركية إن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان قوله إنه سمع سلسلة من أصوات صاخبة بعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية.

وقال مسؤول بحلف الأطلسي لرويترز إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأعم على الأغلب.

وفي أول رد فعل من واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يراقب التطورات في أوكرانيا عن كثب وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة من جيك سوليفان، مستشاره للأمن القومي.