وأضاف كوليبا على تويتر "أوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة إدارتي الاحتلال الروسي في دونيتسك ولوجانسك روسيا تقديم المساعدة العسكرية لهما، وهو ما يزيد من تصعيد الوضع الأمني".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أقرت شن هجوم على بلاده، مضيفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن لم يرد على دعوته لإجراء محادثات.

أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في خطاب مدته عشر دقائق نُشر على تليجرام وتحدث خلاله باللغتين الأوكرانية والروسية.

وكان قد أعلن الكرملين أنّ رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من الرئيس فلاديمير بوتن "المساعدة" في "صدّ عدوان" الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية الحكومية إنّ زعيمي الكيانين الانفصاليين "طلبا من رئيس روسيا المساعدة في صدّ عدوان القوات المسلّحة الأوكرانية".

ويحذّر الغرب من أن روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا في أيّ لحظة في ظلّ حشدها عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها.

وأضاف بيسكوف أنّ بوتن تلقّى رسالة من رئيسي "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف باستقلالهما هذا الأسبوع.

وأوضح المتحدّث باسم الكرملين أنّه جاء في الرسالة أنّ "تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس".

وتابع دميتري بيسكوف أنّ المسؤولَين طلبا مساعدة بوتين "على أساس" معاهدات الصداقة التي وقّعاها مع موسكو هذا الأسبوع.

وفتحت معاهدات الصداقة التي وقّعها فلاديمير بوتن مع الانفصاليين الباب أمام نشر الجيش الروسي على الأراضي التي يسيطرون عليها.

ووافق المشرعون الروس الثلاثاء على طلب لإتاحة نشر الجيش الروسي خارج البلاد.