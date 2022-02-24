وأظهرت الصور انتشارا ميدانيا وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات.

من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن جعل 80 بالمئة من القوات التي حشدها في وضع يسمح لها بشن غزو شامل لأوكرانيا.

وأضاف المسؤول للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، "بوتين مستعد بكل إمكانياته".

وتزيد هذه التصريحات الشعور بقرب شن هجوم عسكري روسي، وتؤكد أن واشنطن لا تتوقع من بوتن أن يتوقف عن مسعاه بعد الاعتراف باستقلال منطقتين متمردتين تدعمهما موسكو هذا الأسبوع.

وقال المسؤول "لقد تقدموا، فيما يتعلق بجاهزيتهم، لدرجة أنهم صاروا مستعدين حرفيا للتحرك فورا إذا صدر لهم الأمر". لكن المسؤول لم يقدم أدلة تدعم تأكيده.

وأضاف أن الجيش الروسي حشد حتى الآن ما يقرب من 100 بالمئة من القوات التي توقعت الولايات المتحدة حشدها لشن هجوم واسع النطاق.

وقال "لدينا مؤشرات على أنهم يعتزمون اللجوء لجنود احتياط، ونظرائهم من الحرس الوطني، وهذا أمر مقلق لأنه يوحي لنا... بأهداف طويلة المدى".