وقال الوزير الألماني ردا على سؤال حول هذا الاحتمال في اليوم التالي لإعلان ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 بعد اعتراف موسكو بـ"جمهوريتين" انفصاليتين في شرق أوكرانيا للإذاعة العامة الألمانية "نعم، ذلك ممكن".

وإذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماما يوما ما، سيتسبب ذلك في البداية بـ"فجوة كبيرة" يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من "ارتفاع في سعر الغاز".

لكن في النهاية، إن غاز غازبروم يمكن "تعويضه" من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.

وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70 % من إجمالي شحنات الغاز.