دعت أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة روسيا "في أقرب وقت ممكن"، خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، في بيان: "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".
وكالات - أبوظبي
دعت أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة روسيا "في أقرب وقت ممكن"، خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، في بيان: "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، في بيان: "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".