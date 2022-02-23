واعتقلت الشرطة محتجز الرهينة بعدما خرج مسرعا من المبنى الواقع في ساحة لايدزبلين بوسط المدينة، بعد قليل من الساعة 2130 بتوقيت رينتش الثلاثاء.

والمشتبه به يبلغ من العمر 27 عاما وهو من أمستردام.

وقالت الشرطة الهولندية على "تويتر": "تمكنا من إنهاء الموقف بصدم محتجز الرهينة بسيارة عندما ركض إلى الخارج". وأضافت أنه يتلقى العلاج بعدما أصيب بجروح بالغة.

ونقلت "رويترز" عن قائد شرطة أمستردام فرانك باو في مؤتمر صحفي، قوله إن الرجل كان يحمل مسدسا وبندقية آلية وأطلق 4 أعيرة نارية على الأقل عندما وصلت الشرطة إلى الساحة في السادسة مساء تقريبا.

وأضاف أن محتجز الرهينة لديه سجل إجرامي، وأنه اتصل بالشرطة بنفسه أثناء احتجاز الرهينة وطلب فدية 200 مليون يورو (226 مليون دولار) بالعملات المشفرة ومخرجا آمنا من المبنى.

وانتهى الموقف عندما فر الرهينة، الذي ورد أنه بريطاني عمره 44 عاما، من المبنى، بينما كان آلي تابع للشرطة يوصل ماء إلى باب المتجر بطلب من المسلح.

وركض المسلح خلف الرهينة لكن سرعان ما صدمته السيارة.

واستطاع نحو 70 شخصا مغادرة المتجر خلال الواقعة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.