وقالت الخارجية في بيان: "في ظل الظروف الراهنة، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات. ولحماية حياتهم وسلامتهم، اتخذت القيادة الروسية قرارا بإجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، وسيتم تنفيذ ذلك في المستقبل القريب".

كما ورد في بيان الوزارة، أن الدبلوماسيين الروس أصبحوا مرارا أهدافا للعدوان، وتعرض مبنى البعثة الدبلوماسية في كييف للهجوم، وكذلك القنصليات العامة في أوديسا ولفوف وخاركوف.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات الأوكرانية وخلافا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فإنها لم ترد بأي شكل من الأشكال على تهديدات العنف التي تلقاها موظفو البعثات الخارجية الروسية.