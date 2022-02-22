وأضاف أوستن في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "لا يزال بإمكان السيد بوتن تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره".

ومضي يقول مخاطبا كوليبا: "سنواصل العمل معك عن كثب".

ومن جهته، قال كوليبا: "رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا".

ودعا وزير الدفاع الأميركي بوتن إلى تجنب "خيار الحرب الشاملة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول "تجنّب توسّع النزاع" في الأزمة الأوكرانية.