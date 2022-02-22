قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لايزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياره.
وأضاف أوستن في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "لا يزال بإمكان السيد بوتن تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره".
ومضي يقول مخاطبا كوليبا: "سنواصل العمل معك عن كثب".
ومن جهته، قال كوليبا: "رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا".
ودعا وزير الدفاع الأميركي بوتن إلى تجنب "خيار الحرب الشاملة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول "تجنّب توسّع النزاع" في الأزمة الأوكرانية.