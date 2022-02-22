وقال بوتن: "الحل الأفضل لهذه القضية هو أن ترفض السلطات الحاكمة راهنا في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تختار الحياد".

وأشار بوتن إلى أنه يجب أن تكون أوكرانيا "منزوعة السلاح".

وقال بوتن: " يتعين على أوكرانيا نزع سلاحها.. حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة".

وجاءت تصريحات بوتن بعد أن وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلبه، بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن "عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكرانيا) قوامه 60 ألفا ودروع ثقيلة".