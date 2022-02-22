وذكرت وكالة "رويترز" أنه أمكن سماع دوي ستة انفجارات في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا.

ولم يتضح بعد مصدر الانفجارات لكن مصدرا دبلوماسيا قال وقت سابق إن القصف استؤنف على خط التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وكانت هذه المنطقة مسرحا لدخول عدد كبير من الآليات العسكرية الروسية، بعدما أعلنت موسكو أنها تعترف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا دولتين مستقلتين.

وجاء ذلك بعدما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من قواته "حفظ السلام" في المنطقتين، مما أثار احتجاج أوكرانيا والغرب.

ومن جانبه، سجل الجيش الأوكراني سجل في الساعات الـ24 الماضي، 84 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين في شرق أوكرانيا، بما في ذلك أسلحة يحظر استخدامها طبقا لاتفاقيات مينسك.

وقال إن جنديين قتلا وأصيب 12 آخرون من جرا الاشتباكات المتقطعة مع الانفصاليين.