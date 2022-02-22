وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب أمام البرلمان "هذه هي الشريحة الأولى مما نحن مستعدون لفرضه"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف جونسون في حديثه عن الأفراد الذي تعرضوا للعقوبات "سيجري تجميد أي أصول لهم في المملكة المتحدة، كما سيجري حظر الأفراد المعنيين من السفر إلى بريطانيا".

وتيمتشينكو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال جونسون إن العقوبات المفروضة تشمل أيضا أصول بنوك آي.إس بنك الروسي وبنك روسيا وبنك البحر الأسود للتنمية وأصول شركة جينبنك.