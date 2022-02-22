ووصفت غرينفيلد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بنشر "قوات لحفظ السلام" في شرق أوكرانيا، بأنه "هراء".

وقالت غرينفيلد خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن أوكرانيا، إن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا يأتي في إطار محاولتها اختلاق ذريعة لغزو جارتها.

من جانبها، عبرت مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة عن أسفها لنشر روسيا قوات في شرق أوكرانيا في "مهمة حفظ سلام"، وحذرت من أن هناك خطرا لاندلاع "صراع واسع النطاق" ويجب العمل على تفادي ذلك.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الاثنين، بشأن أوكرانيا، أن الأمم المتحدة تدعم استقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا في حدودها المعترف بها دوليا.