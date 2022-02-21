ولم تذكر المحطة الحكومية موعدا محددا، لكنها قالت إنه سيكون قريبا.

وقال بوتن في وقت سابق، إن روسيا ستقرر ما إذا كانت ستعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في وقت لاحق الاثنين.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن موسكو تدرس طلب الاعتراف باستقلال الانفصاليين شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تواجه تهديدا وصفه بـ"الكبير" من جراء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بوتن، خلال اجتماع على الهواء مع مجلس الأمن القومي الروسي في العاصمة موسكو، أن مسألة استقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك" مرتبطة بالقضايا الدولية المتعلقة بأوكرانيا.