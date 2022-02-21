وذكرت إيرنا أن مقاتلة من طراز (إف-5) سقطت في ملعب بمنطقة سكنية في مدينة تبريز، فيما تحقق السلطات في الكارثة.

وأفاد التليفزيون الإيراني بسقوط 3 قتلى في تحطم المقاتلة العسكرية في تبريز بشمال غرب البلاد.

وأوضح أن الطائرة ارتطمت بالأرض بالقرب من مدرسة كانت مغلقة في ذلك الوقت وساحة رياضية.

وأضاف أن قائدي الطائرة لقيا حتفهما، لكن القتيل الثالث كان من المارة.

وأوضح مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية محمد باقر هنرور أن طائرة مقاتلة من طراز "أف-5" مخصصة للتدريب تحطمت عند الساعة التاسعة صباحا (05:30 ت غ) في حي منجم وسط المدينة، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون.

وأوضح: "لحسن الحظ، كانت المدرسة مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19".

وأظهرت أشرطة مصوّرة قصيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الإطفاء يعملون على إخماد نيران مندلعة في مكان سقوط المقاتلة.

وبثت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عبر حسابها على تويتر، لقطات من المكان أظهرت حضور عدد من سيارات الإطفاء، وتواجد عشرات الأشخاص من عاملي إغاثة إلى عناصر في قوات الأمن التي ضربت طوقا حول مكان سقوط الطائرة.

وأظهرت اللقطات دخانا منبعثا من مكان سقوط الطائرة، ولونا أسود طغى على جدران مبنى خلف السور حيث تحطمت المقاتلة.

كذلك، بدت أجزاء من الحديد الملتوي على الأرض، بينما عمل عناصر الإطفاء على إخماد النيران بالكامل.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية أميركية الصنع التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، كما أن لديها طائرات ميغ وسوخوي روسية الصنع.

وجعلت عقود من العقوبات الغربية من الصعب الحفاظ على الأسطول المتقادم.