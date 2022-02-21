ولم يُعرف سبب الانفجار.

في غضون ذلك، قالت شركة ماكسار الأميركية لصور الأقمار الصناعية، إنه جرت عمليات انتشار ميدانية جديدة متعددة للمدرعات والقوات في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وسط مخاوف منح دوث غزو.

وقالت ماكسار في بيان الأحد، إن "هذا النشاط الجديد يمثل تغييرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا للمجموعات القتالية (الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم)".