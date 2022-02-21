وتحدث جونسون إلى ماكرون بعد أن أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا مع بوتن.

وقال متحدث باسم داوننغ ستريت: "أشار رئيس الوزراء إلى أن التزام الرئيس بوتن أمام الرئيس ماكرون إشارة مُرحب بها على أنه ربما لا يزال على استعداد للانخراط في إيجاد حل دبلوماسي".

وأضاف المتحدث: "شدد رئيس الوزراء على أن صوت أوكرانيا يجب أن يكون محوريا في أي مناقشات".

وقال الكرملين إن بوتن وماكرون ناقشا في اتصال هاتفي، الأحد، الحاجة إلى تكثيف البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في شرق أوكرانيا.